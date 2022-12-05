سول: كوريا الشمالية تطلق قذائف مدفعية قرب سواحلنا

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية كانت قد شددت عقوباتها ضد كوريا الشمالية للحد من برامج الأسلحة فى بيونج يانج، وذلك بعد اختبارها الأخير للصواريخ الباليستية العابرة للقارات خلال الشهر الماضى.

وأعلنت كوريا الجنوبية، عقوبات تستهدف كيانات من بينهم ستة من بنوك كوريا الشمالية وسبع مؤسسات بما فى ذلك شركات الشحن والتجارة.

وفى 18 نوفمبر الماضى، أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات، وهو ثامن إطلاق من نوعه هذا العام، حسبما قالت الحكومة الأمريكية.