التشيك.. هبوط اضطرارى لطائرة متجهة إلى بريطانيا بعد تهديد بوجود قنبلة

جدة - نرمين السيد - أعلنت سلطات الطيران التشيكية، اليوم الإثنين، تحويل مسار طائرة كانت متجهة من بولندا إلى المملكة المتحدة، لتهبط اضطراريا فى مطار "فاتسلاف هافيل" بالعاصمة التشيكية "براج" للاشتباه فى وجود قنبلة على متنها.





وذكر راديو "براج الدولى" أن خبراء المفرقعات قاموا بفحص الطائرة لمدة ثلاث ساعات، إلا أنهم لم يعثروا على أى عبوات ناسفة على متن الطائرة التى كانت فى طريقها من مدينة "كراكوف" فى بولندا إلى مدينة "بريستول" فى إنجلترا. يذكر أن مطار براج، المعروف رسميا باسم مطار "فاتسلاف هافيل"، هو أكثر المطارات ازدحاما فى جمهورية التشيك.

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