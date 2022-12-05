مقتل 3 أشخاص إثر انفجار قاعدة جوية فى روسيا

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أنه فى أكتوبر الماضى، شهدت شبه جزيرة القرم الروسية أيضا اشتعالا فى صهريج وقود فى أحد أجزاء الجسر، الأمر الذى أدى إلى توقف حركة السيارات.
وأفادت شركة "القرم لسكك الحديد" بأن القاطرة وعددا من العربات لقطار الشحن، الذى اشتعلت النيران فى أحد صهاريج الوقود فيه، تم سحبها من جسر القرم إلى مدينة كيرتش.
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