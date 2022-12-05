للمرة الثانية.. إصابة رئيس وزراء أستراليا بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال ألبانيزى فى بيان: "أحث أى شخص يشعر بأنه ليس على ما يرام على إجراء الاختبارات واتخاذ أى احتياطات إضافية للحفاظ على صحة أسرته وجيرانه". وتعد هذه ثانى مرة يصاب فيها ألبانيزى بالفيروس. يشار إلى أنه فى أكتوبر الماضى، أنهت أستراليا الحجر الصحى الإلزامى فى المنزل للمصابين بفيروس كورونا.

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