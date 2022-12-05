العالم اليوم - الشيخ محمد بن زايد يبدأ زيارة رسمية إلى قطر

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 ديسمبر 2022 10:23 صباحاً - وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الاثنين، إلى الدوحة في زيارة رسمية إلى دولة قطر.

تأتي زيارة رئيس دولة الإمارات تلبية لدعوة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

واوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن "الزيارة تأتي انطلاقاً من العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وشعبيهما الشقيقين."

إلى ذلك، ذكرت وكالة الأنباء القطرية أن "أمير قطر تقدم مستقبلي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، لدى وصوله الصالة الأميرية بمطار حمد الدولي في زيارة رسمية للبلاد".

وبحسبت الوكالة، فقد كان في الاستقبال الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، والشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري.