العالم اليوم - السعودية تنفرد بسباق استضافة كأس آسيا 2027

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 ديسمبر 2022 10:23 صباحاً - أصبحت السعودية مرشّحة وحيدة لاستضافة كأس آسيا 2027 في كرة القدم، بعد اعلان الاتحاد القاري الإثنين انسحاب منافستها الوحيدة الهند من سباق الترشح.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان "تم اخطار الاتحاد الآسيوي رسمياً من قبل الاتحاد الهندي بقرار سحب ترشحه لاستضافة كأس آسيا 2027.. سيكون الملف السعودي الوحيد المقدّم إلى الكونغرس الثالث والثلاثين للاتحاد الآسيوي".

وبحال صادق الاتحاد الآسيوي على الملف السعودي كما هو متوقع، ستكون الاستضافة الأولى لها في النهائيات التي انطلقت عام 1956.

وكانت اللجنة التنفيذية في الاتحاد الآسيوي قد اختارت في 17 أكتوبر الماضي قائمة مختصرة للراغبين باستضافة الحدث القاري المقام مرّة كل أربع سنوات، ضمّت السعودية والهند، على أن يصدر القرار النهائي بهذا الشأن في الجمعية العمومية المقبلة في المنامة في فبراير 2023.

ويتواصل سعي السعودية لاستضافة الأحداث الرياضية، إذ قدّمت قبل أيام طلب استضافة كأس آسيا 2026 للسيدات، بالاضافة إلى احداث رياضية كبرى مثل بطولات الغولف وسباقات الفورمولا واحد ومباريات كرة قدم أوروبية.

وفي ما يتعلّق بنسخة 2027، فقد انسحب الاتحادان الأوزبكستاني والإيراني من الترشح في 14 ديسمبر 2020 و13 أكتوبر 2022 توالياً، وقطر التي تستضيف راهناً مونديال 2022، تلقائياً بعد منحها حق استضافة النسخة المقبلة.

أحرزت قطر لقب 2019 في الإمارات، فيما يملك منتخب اليابان الرقم القياسي بألقابها (4) أمام السعودية وإيران (3).