أوروبا تعلن حزمة تاسعة من العقوبات ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - وتشمل العقوبات الجديدة 180 مؤسسة ومصرفا، ووسائل إعلام وشركات تكنولوجيا روسية. ومن المرجح أن يبحث وزراء خارجية بلدان الاتحاد الأوروبى هذه العقوبات فى الـ12 من ديسمبر الجارى.

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