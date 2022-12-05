استئناف حركة الملاحة بمطار النجف الدولى بعد تحسن الأحوال الجوية

جدة - نرمين السيد - وأكد مصدر أمنى عراقى - حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية - أنه تقرر استئناف الحركة الملاحية فى مطار النجف بعد توقفها مؤقتا بسبب سوء الأحوال الجوية والضباب الكثيف.

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