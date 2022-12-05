اليابان تعلن بدء تطبيق الحد الأقصى لسعر النفط الروسى

جدة - نرمين السيد - يأتى القرار فى أعقاب اتفاق بين مجموعة الدول السبع وأستراليا، الجمعة، لوضع حد لسعر النفط الخام الروسى عند 60 دولاراً للبرميل، فى أحدث تحرك لفرض عقوبات على موسكو بسبب حربها فى أوكرانيا.

وقالت الحكومة فى بيان، إن استبعاد النفط الخام من مشروع "سخالين-2" فى أقصى شرق روسيا، والذى تمتلك فيه شركات الطاقة اليابانية حصصاً بعد خروج شركة شل، تقرر"فى ضوء أمن الطاقة فى اليابان".

وأضاف البيان، أنه سيتم الإعلان فى وقت لاحق عن مزيد من الإجراءات بشأن المنتجات البترولية الروسية، والتى من المقرر أن يبدأ تطبيقها فى الخامس من فبراير 2023.