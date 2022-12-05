العالم اليوم - ارتفع عدد الضحايا لـ7.. وفيات المكورات العنقودية تنذر بالخطر

انتم الان تتابعون خبر ارتفع عدد الضحايا لـ7.. وفيات المكورات العنقودية تنذر بالخطر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 ديسمبر 2022 09:22 صباحاً - دق مسعفون ناقوس الخطر بشأن قدرة هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، على التعامل مع المعدلات المتزايدة لبكتيريا المكورات العنقودية "آي"، بعد تقارير تفيد بأن طفلا سابعا يبلغ من العمر 12 عاما من لندن توفي بعد إصابته بالعدوى.

حيث أفيد، السبت، أن تلميذا يبلغ من العمر 12 عاما من مدرسة في جنوب لندن توفي بعد إصابته بالعدوى، مما سيرفع إجمالي عدد الوفيات إلى سبعة.

وأكدت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، الجمعة، أن ستة أطفال دون سن العاشرة لقوا حتفهم بعد إصابتهم بعدوى بكتيرية منذ سبتمبر، حيث أصدرت تنبيها نادرا استجابة لارتفاع الحالات في جميع أنحاء البلاد.

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