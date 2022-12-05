زلزال بقوة 6.7 درجة على مقياس ريختر يضرب تونجا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 ديسمبر 2022 08:30 صباحاً - أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بقوة 6.7 درجة وقعت قبالة جزيرة تونجا في المحيط الهادئ.

وتم تسجيل الزلزال في الساعة 19:24 بالتوقيت المحلي ووقع مركزه على بعد 108 كم من قرية هيهيفو وعلى عمق 36 كم.

كما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، الأحد، أن زلزالاً قوته 5.5 درجة ضرب غرب الجابون، من دون أن يسفر عن وقوع إصابات لكنه ألحق أضراراً طفيفة.

وقع الزلزال في ساعات الصباح وكان مركزه بالقرب من بحيرة ايجانزا، على مسافة نحو 200 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة ليبرفيل، وعلى عمق 3.6 كيلومتر وسط الغابة الاستوائية غير المأهولة التي يقع فيها عدد قليل من القرى الصغيرة المتناثرة.