وزارة الدفاع الروسية: القضاء على 230 جنديا أوكرانيا خلال 24 ساعة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 ديسمبر 2022 08:30 صباحاً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل نحو 230 جنديا أوكرانيا في العمليات المنفذة آخر 24 ساعة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إيجور كوناشينكوف - في إيجاز صحفي نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "إن القوات الروسية قضت على 170 جنديا أوكرانيا على محور دونيتسك ودمرت ست مدرعات"، موضحا أن القوات الروسية صدت عددا من الهجمات الأوكرانية على محور لوجانسك، حيث تم القضاء على نحو 60 جنديا.

وأشار إلى أنه تم تدمير مستودع للذخيرة والصواريخ وأسلحة المدفعية للقوات الأوكرانية في منطقة زابوروجيا، فضلا عن تدمير مستودع للنفط في منطقة خاركوف كان يزود الوحدات الأوكرانية بالوقود على محور كوبيانسك، لافتا إلى أنه تم إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-25" في أجواء دونيتسك، كما تم إسقاط تسع طائرات بدون طيار أوكرانية في مناطق متفرقة، واعتراض خمس قذائف من راجمات صواريخ "هيمارس" و"أورارجان" إضافة إلى صاروخين أمريكيين مضادين للرادار من طراز HARM.

وفي المقابل، أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا ياروسلاف يانوشيفيتش أن القوات الروسية شنت خلال الساعات الماضية 46 هجوماً على الإقليم، استهدف بشكل خاص المباني السكنية والبنية التحتية المدنية.

وقال يانوشيفيتش، في تصريح نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، "إن القوات الروسية قصفت أراضي تابعة لإقليم خيرسون 46 مرة، وأطلقت نيران المدفعية والدبابات وقذائف الهاون ومدافع من طراز MLRS على بلدات سلمية في المنطقة".

وأضاف: أن "الروس يواصلون قتل وتشويه المدنيين، ففي خلال اليوم الماضي قُتل شخص في قصف وأصيب اثنان آخران من سكان منطقة خيرسون"، مشيرًا إلى أن الجيش الأوكراني حرر خيرسون في 11 نوفمبر الماضي، وأن الروس غادروا المدينة بعد تدمير خدمات المياه والكهرباء والتدفئة.