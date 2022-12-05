حاكم العاصمة النمساوية: يمكن بالفعل دمج اللاجئين في سوق العمل

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 ديسمبر 2022 08:30 صباحاً - دعا ميخائيل لودفيج حاكم العاصمة النمساوية فيينا اليوم الحكومة إلى سرعة منح تصاريح العمل لطالبي اللجوء.

وقال لودفيج - إنه يمكن بالفعل دمج اللاجئين في سوق العمل أثناء عملية فحص طلب اللجوء، مشيرا إلى حقيقة أن هناك حاجة ملحة للعمال في النمسا.

وشدد لودفيج على ضرورة تعامل النمسا مع أزمة اللاجئين من خلال "نهج عقلاني" وعدم الخلط بين موضوعات اللجوء والهجرة والاندماج.

وأكد حاكم فيينا على ضرورة دمج الأشخاص الذين لديهم فرصة جيدة للبقاء بشكل أسرع في سوق العمل والأخذ في الاعتبار أيضًا التطور الديموجرافي في ظل التقاعد وارتفاع متوسط الأعمار.

وأشار لودفيج إلى أن البلاد تواجه تحديًا كبيرًا لتغطية الحاجة إلى العمال ولذا يجب على الأشخاص الحصول على تصريح عمل أثناء إجراءات اللجوء.