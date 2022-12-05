الصين تسجل أكثر من 30 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - ذكرت لجنة الصحة الوطنية اليوم الاثنين أن الصين سجلت 30014 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالى إلى 340483 .



جدة - نرمين السيد - ذكرت لجنة الصحة الوطنية اليوم الاثنين أن الصين سجلت 30014 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالى إلى 340483 . ولم يتم رصد أى وفيات جديدة لتظل الحصيلة الإجمالية للوفيات عند 5235.

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