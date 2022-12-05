زلزال بقوة 6.7 درجة قبالة تونجا فى المحيط الهادئ

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية أن زلزالا بقوة 6.7 درجة وقعت قبالة جزيرة تونجا فى المحيط الهادئ.



جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية أن زلزالا بقوة 6.7 درجة وقعت قبالة جزيرة تونجا فى المحيط الهادئ. وتم تسجيل الزلزال فى الساعة 19:24 بالتوقيت المحلى ووقع مركزه على بعد 108 كم من قرية هيهيفو وعلى عمق 36 كم.

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