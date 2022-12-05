الجزائر: إيفاد أول دفعة من الأئمة للتدريب بأكاديمية الأوقاف الدولية بمصر

جدة - نرمين السيد - أعلنت الجزائر إيفاد أول دفعة من الأئمة ووكلاء وزارة الأوقاف من مختلف الولايات الجزائرية إلى مصر؛ للمشاركة فى الدورة التدريبية التى تنظمها أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات والمدربين.





وأوضحت وزارة الأوقاف الجزائرية، أن وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي، أشرف بمقر الوزارة بالجزائر العاصمة، على إيفاد بعثة جزائرية تضم 20 قياديا إلى أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات والمدربين، وذلك لتلقى تدريب فى مجال تسيير الأوقاف، على أن تتبع بدفعات أخرى وبشكل دوري، وذلك فى إطار تجسيد الاتفاقية المبرمة بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية و وزارة الأوقاف المصرية.

وأوضح الوزير الجزائرى - خلال اللقاء الذى جمعه مع المستفيدين من الدورة التدريبية - أن الهدف من تنظيم هذه الدورة، التى تندرج فى إطار تجسيد التعاون الثنائى بين مصر والجزائر، يتمثل فى تعزيز المعرفة وتبادل الخبرة فى مجال تسيير الأوقاف.

وبحسب وزارة الأوقاف الجزائرية، قدم الوزير جملة من التوجيهات لأعضاء هذه البعثة التى ستستفيد من تدريب يدوم 15 يوما، تمحورت حول ضرورة انتهاز فرصة هذا التدريب لصقل المعارف والبحث عن التجارب الناجحة فى مجال تسيير الأوقاف.