الرئيس البرازيلى المنتخب لولا دا سيلفا يخضع لتنظير الحنجرة

جدة - نرمين السيد - وقال بيان نشره مكتبه إن "لولا دا سيلفا زار صباح اليوم المستشفى السورى اللبنانى لإجراء تنظير للحنجرة كان مقررا مسبقا". وأضاف البيان المقتضب عن حالته الصحية أن "الفحص جاء طبيعيا". وكان لولا دا سليفا، خضع لعملية جراحية فى 20 نوفمبر الماضى لإزالة ورم حميد من حباله الصوتية بعد حملة انتخابية استمرت شهورا وأثار فيها صوته الأجش القلق. وشخّص الأطباء إصابة لولا دا سليفا بسرطان الحنجرة عام 2011 بعيد انتهاء ولايتيه الرئاسيتين بين عامى 2003 و2010. وانتخب لولا دا سليفا (77 عاما) رئيسا لولاية ثالثة فى أكتوبر الماضى عقب فوزه بفارق ضئيل على الرئيس جايير بولسونارو. وأقلع لولا عن التدخين عام 2010 اثر ادخاله المستشفى للعلاج من ارتفاع ضغط الدم.

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