البحرين تدين الهجوم الإرهابى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية

جدة - نرمين السيد - أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانة مملكة البحرين بشدة للهجوم الإرهابى الآثم الذى وقع شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأسفر عن مقتل أكثر من مائة شخص، مؤكدة استنكارها لمثل هذه الأعمال الإجرامية التى تستهدف ترويع الآمنين، وتتنافى مع المبادئ والقيم الدينية والأخلاقية والإنسانية كافة.





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