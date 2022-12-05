مطار بغـداد: انفجار إطار طائرة تسبب فى إغلاق مدرج الإقلاع لمدة ساعتين

جدة - نرمين السيد - أعلنت إدارة مطار بغداد الدولى بالعراق أنه نتيجة إنفجار أحد إطارات طائرة شركة الخطوط الجوية العراقية أثناء إقلاعها إلى المدينة المنورة بالمملكة السعودية، قررت إدارة المطار إغلاق مدرج الاقلاع لمدة ساعتين لغرض استكمال أعمال الصيانة للطائرة" .





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