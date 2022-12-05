حاكم فيينا يدعو الحكومة إلى سرعة منح تصاريح العمل لطالبى اللجوء

جدة - نرمين السيد - وقال لودفيج - فى تصريحات اليوم الأحد - إنه يمكن بالفعل دمج اللاجئين فى سوق العمل أثناء عملية فحص طلب اللجوء، مشيرا إلى حقيقة أن هناك حاجة ملحة للعمال فى النمسا.

وشدد لودفيج على ضرورة تعامل النمسا مع أزمة اللاجئين من خلال "نهج عقلانى" وعدم الخلط بين موضوعات اللجوء والهجرة والاندماج.

وأكد حاكم فيينا على ضرورة دمج الأشخاص الذين لديهم فرصة جيدة للبقاء بشكل أسرع فى سوق العمل والأخذ فى الاعتبار أيضًا التطور الديموجرافى فى ظل التقاعد وارتفاع متوسط الأعمار.

وأشار لودفيج إلى أن البلاد تواجه تحديًا كبيرًا لتغطية الحاجة إلى العمال ولذا يجب على الأشخاص الحصول على تصريح عمل أثناء إجراءات اللجوء.