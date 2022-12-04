السودانى وماكرون يبحثان هاتفيا سبل تنمية الشراكة العراقية الفرنسية

جدة - نرمين السيد - وقال مكتب السودانى فى بيان له أوردته قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.. وبحث الجانبان عددا من الملفات الثنائية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تنمية الشراكة العراقية الفرنسية فى مختلف المجالات.
وأكد السودانى للرئيس الفرنسى حرص العراق على نهجه الوسيط والمتوازن إزاء القضايا الإقليمية والدولية، واستمرار العمل من أجل إنجاح وتحقيق أهداف مؤتمر بغداد بنسخته الثانية المقرر عقدها فى العاصمة الأردنية عمان.
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