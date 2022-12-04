رئيس وزراء العراق: منتدى الحضارات العريقة فرصة لتعزيز العلاقات

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، اليوم الأحد، أن منتدى الحضارات العريقة يمثل فرصة لتعزيز العلاقات السياسية والثقافية والاقتصادية، والتعاون فى اتخاذ المواقف للحفاظ على الإرث الثقافى والحضارى للدول، ودعم الثقافات والحضارات واستعادة الآثار المنهوبة.





وذكر المكتب الإعلامى للسودانى -فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن السودانى استقبل رؤساء الوفود المشاركين فى منتدى الحضارات العريقة والمنظمات الدولية، الذى انطلق، اليوم، فى العاصمة بغداد بمشاركة عشر دول، حيث نوه السودانى بدور العراق الحضارى عبر التاريخ، وبأن العراق الجديد يسعى لمواكبة التطور فى المنظومة الدولية على الصعيدين الإنسانى والقانونى وهو منفتح للتعاون مع جميع الأطراف الدولية والمنظمات المتخصصة.

وأكد رئيس الوزراء العراقى إمكانية صياغة مذكرات تعاون ثنائية بين العراق والدول الأعضاء فى المنتدى بمجال الثقافة والآثار، داعيًا إلى مساعدة العراق فى توثيق تراثه الإنسانى من خلال إعادة إعمار المواقع الأثرية وتطوير كفاءة الكوادر العراقية فى هذا المجال، مشيرًا إلى إمكانية استثمار المبادئ والأهداف التى أُنشئ من أجلها المنتدى لتكون رسالة فى وجه الفكر المتطرّف والعنصرى لنبذ خطاب الكراهية والعنف، بوصفه منبرا رائدا لبثّ خطاب الوحدة بين الشعوب.

من ناحية أخرى، أكد وزير الداخلية العراقى عبد الأمير الشمرى، اليوم، ضرورة تضافر الجهود لمنع الإرهاب من الحصول على أى مواد تدخل فى صناعة أسلحة غير تقليدية كى لا تشكل خطرا على المجتمعات.

وذكر بيان للوزارة - أوردته (واع) - أن ذلك جاء خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمى السابع للسلامة والأمن الكيميائى والبيولوجى والإشعاعى والنووى الذى جاء تحت شعار (نعمل جميعا من أجل عراق آمن) برعاية مستشارية الأمن القومى العراقية.

وأشار الشمرى إلى أن الأمن مسؤولية الجميع ويجب العمل من أجل تقوية جبهة المواجهة وتمكينها فى سبيل الحفاظ على السلم والأمن.