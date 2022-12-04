العالم اليوم - إنجلترا تعبر أسود التيرينغا وتلاقي الديوك في دور الثمانية

انتم الان تتابعون خبر إنجلترا تعبر أسود التيرينغا وتلاقي الديوك في دور الثمانية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 ديسمبر 2022 11:27 مساءً - تأهل منتخب إنجلترا لكرة القدم إلى دور الثمانية في نهائيات كأس العالم بعد تغلبه على منتخب السنغال بثلاثة أهداف نظيفة في الدور ثمن النهائي على استاد البيت في مدينة الخور في قطر.

وافتتح جوردان هندرسون التسجيل لمنتخب "الأسود الثلاثة" (38) قبل أن يوقّع القائد هاري كاين، أفضل هدّاف في روسيا 2018، أخيرًا على هدفه الأول في قطر (45+3)، ويضيف بوكايو ساكا الثالث (57).

وبذلك سيتلقي المنتخب الإنجليزي مع منتخب فرنسا الذي فاز على بولندا بثلاثة أهداف لهدف السبت المقبل 10 ديسمبر.