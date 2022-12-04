زلزال شدته 4.2 درجة يهز سريلانكا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 ديسمبر 2022 10:32 مساءً - أعلن المركز القومي السريلانكي لعلوم الزلازل عن تعرض سريلانكا لهزة أرضية مساء اليوم الأحد.

وذكر المركز السريلانكي أنه تم تسجيل هذا الزلزال في الساعة 18:38 مساء اليوم بالتوقيت المحلى ، وأنه هز الجزيرة السريلانكية وبلغت شدته 4.2 درجة بمقياس ريختر .

وأضاف المركز أنه تم رصد هذا الزلزال على بعد 412 كيلومترا من العاصمة كولومبو وعلى عمق 10 كيلومترات تحت الأرض وعند خط عرض 28ر8 درجة وخط طول 35ر83 درجة .

ولكن لم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية من جراء هذا الزلزال.