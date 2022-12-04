جدة - نرمين السيد - وأضاف "نور الدين"، أن الموقف أصبح متأزما بالنسبة للرئيس الأمريكى جو بايدن، والإدارة الأمريكية، خلال الآونة الأخيرة. وأوضح أن شركات النفط الأمريكية تضرب بكلام "بايدن" عرض الحائط حول تخفيض الإنتاج، ومازالوا يعملون بنفس القدرة الإنتاجية دون تغيير.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مراسل «القاهرة الإخبارية»: الجمهوريون يلومون بايدن لاستخدامه احتياطات النفط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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