العالم اليوم - بفضل "الساحر مبابي".. وزير الخارجية الأميركي يشكر ماكرون

انتم الان تتابعون خبر بفضل "الساحر مبابي".. وزير الخارجية الأميركي يشكر ماكرون من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 ديسمبر 2022 10:25 مساءً - خطف نجم منتخب فرنسا لكرة القدم، كليان مبابي، الأضواء، يوم الجمعة، بعدما أضحى هداف المونديال المقام حاليا في قطر، فيما أشاد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، باللاعب الشاب، واصفا أداءه على الملعب بـ"الساحر".

وأصبح مبابي هداف المونديال الحالي، إثر تسجيله هدفين اثنين، خلال المباراة التي انتهت بفوز الديكة بـ3-1، على منتخب بولندا، في إطار دور الثمن من المونديال.

وقبل يومين، كان بلينكن يتحدث خلال مأدبة غداء أقيمت على شرف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي زار واشنطن، فتحدث وزير الخارجية الأميركي بإسهاب عن العلاقات بين فرنسا والولايات المتحدة.

وتحدث بلينكن عن عيشه لفترة من حياته في فرنسا، مشيرا إلى ما يعشقه في البلد الأوروبي، من قبيل الثقافة والمطبخ، لا سيما خبز "الباغيت" الطويل الذي سجل بمثابة تراث عالمي لدى منظمة "اليونيسكو".

وفي معرض حديثه عما يحبه في فرنسا، أشار بلينكن إلى أنه سعيد برؤية كليان مبابي وهو يلعب على نحو ساحر في صفوف الديكة، ثم قال لماكرون "السيد الرئيس، شكرا لأنك أبقيته في باريس".

وشكر بلينكن ماكرون، لأن الرئيس الفرنسي، كان من بين من تدخلوا مباشرة لأجل إقناع مبابي في وقت سابق بعدم مغادرة نادي باريس سان جيرمان.

وإثر تمكنه من تسجيل 5 أهداف في المونديال الحالي، و4 أهداف سابقة في مونديال روسيا سنة 2018، يكون مبابي تعادل مع الأرجنتيني، ليونيل ميسي، ذي الرصيد المماثل من الأهداف.

وبات اللاعب الفرنسي البالغ 23 هدفا فقط، متفوقا على رونالدو الذي سجل 8 أهداف خلال خمس مشاركات في المونديال، كما أنه مبابي تخطى أيضا رصيد دييغو ماردونا البالغ 8 أهداف.