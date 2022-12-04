روسيا: تدمير 337 طائرة و6983 دبابة أوكرانية منذ بداية العملية العسكرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 ديسمبر 2022 09:29 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تم تدمير 337 طائرة مقاتلة و178 مروحية و2618 طائرة مسيرة.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأحد أنه تم أيضا تدمير 391 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و6983 دبابة ومدرعة ، و909 راجمات صواريخ ، و 3653 مدفع هاون ، و7463 مركبة عسكرية خاصة.

وكانت روسيا قد أطلقت في الرابع والعشرين من فبراير الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا ، ولم تنجح الدعوات الدولية في وقفها رغم استهداف سلطات موسكو بسلسلة عقوبات اقتصادية واسعة.

من ناحية أخرى، قال السفير الألماني لدى المملكة المتحدة ميجويل برجر، في تصريحات لقناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم ، إنه يتوقع حدوث "موجه جديدة" من اللاجئين الأوكرانيين خلال الأسابيع المقبلة، مع انخفاض درجات حرارة في البلاد.

وقال برجر إن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا خلال الحرب مع روسيا تعني أن العديد من الأشخاص في درجات الحرارة المنخفضة لدرجة التجمد قد يُجبرون على مغادرة البلاد.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، أشار برجر إلى أن ألمانيا لا ترى تغييرًا جوهريًا في الموقف الروسي وأنه "ليس متفائلا بعد" بشأن المفاوضات بين موسكو وكييف، مضيفًا "لا نرى في المستقبل المنظور استعدادًا للانخراط في حل دبلوماسي في المحادثة".