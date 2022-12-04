بلينكن: بوتين يعمل على تحويل الشتاء إلى سلاح ضد أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف بلينكن - فى تصريح أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم - أن القوات الأوكرانية استعادت الكثير من الأراضى التى كانت روسيا قد سيطرت عليها، معتبرا أن الرئيس الروسى يعمل حاليا على تحويل "الشتاء" إلى "سلاح" من خلال قطع إمدادات الكهرباء وإمدادات التدفئة عن أوكرانيا، على حد تعبيره.

وأكد أنه يتم الدفع بقوة لدعم أوكرانيا من خلال التأكد من أن الأوكرانيين يحصلون على ما يحتاجون من صواريخ دفاعية وإمدادات البنية التحتية فى مجال الطاقة.

وميدانيا، أعلن الجيش الأوكرانى، وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، إسقاط طائرة مروحية روسية من طراز "كيه إيه-52"، دون تحديد المنطقة التى شهدت إسقاط الطائرة.

ومن جهتها، أعلنت وزارة إعادة دمج الأراضى المحتلة مؤقتا فى أوكرانيا منح المواطنين الأوكرانيين الذين عانوا إثر العملية العسكرية الروسية، مساعدات مالية من المجلس الإستونى للاجئين، موضحة أن المساعدات ستعطى للفئات الأكثر ضعفا من السكان، خاصة لمواطنى مناطق خاركيف ولوهانسك ودونيتسك وزابوريزهزهيا وكييف وسومى وتشرنيهيف وميكولايف وأوديسا.

وتقدر المساعدة المالية بـ2200 هريفنا أوكرانية للفرد أى ما يعادل 60 دولارا أمريكيا، على أن تمنح مرة فى الشهر، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر.

ومن ناحية أخرى، ذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية، عبر موقعها الإلكترونى، أن مسودة مشروع قرار يتم تداوله من قبل الأمم المتحدة لعقد جلسات محاكمة للقيادات الروسية على جرائم الحرب فى أوكرانيا، لتكون على غرار محاكمات "نورمبرج" التى تعد أول وأشهر محاكمات جرائم الحرب، لافتة إلى أن هناك دلائل على أن معارضة الولايات المتحدة للاقتراح قد تخف فى مواجهة ضغط الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى.

يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد بدأت بالفعل التحقيق فى جرائم الحرب فى أوكرانيا، فيما ترى القيادة الأوكرانية أنها معوقة نظرا لأنها يمكنها محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب فردية ولا يمكنها مقاضاة قيادة الكرملين بشأن جريمة العدوان الأوسع، وذلك حيث أن روسيا نفسها ليست من الموقعين على القانون ذى الصلة.

ومن جهتها، قالت سفيرة الولايات المتحدة للعدالة الجنائية العالمية بيث فان شاك إن "الولايات المتحدة لم تتخذ موقفا حازمًا بشأن محكمة خاصة لكنها تعتقد أن هناك ميزة لإجراء محاكمات غيابية لروس متهمين بارتكاب جرائم حرب إذا لم يكن من الممكن تسليمهم"، لافتة إلى أن الولايات المتحدة يمكن أن ترفع السرية عن المعلومات الاستخباراتية للمساعدة فى الكشف عن المسئولين الأكبر عن التحضير لشن حرب "انتهكت بوضوح ميثاق الأمم المتحدة".

وأوضحت أنه يجرى حاليا النظر فى خيارين، الأول: إبرام معاهدة ثنائية بين أوكرانيا والأمم المتحدة، والثانى: هو محكمة محلية تقيمها أوكرانيا مع الاتحاد الأوروبى أو مجلس أوروبا بإضافة عنصر دولى ربما يتم إقراره عن طريق التصويت فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، مضيفة أنه "فى كلتا الحالتين ستكون الرؤية هى محاكمة جريمة العدوان، وستضم عددا محدودا من المتهمين، وربما القيادة السياسية العليا وربما بعض كبار الفاعلين العسكريين أيضا".