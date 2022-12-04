زلزال شدته 4.2 درجة يهز سريلانكا

جدة - نرمين السيد - وذكر المركز السريلانكى أنه تم تسجيل هذا الزلزال فى الساعة 18:38 مساء اليوم بالتوقيت المحلى، وأنه هز الجزيرة السريلانكية وبلغت شدته 4.2 درجة بمقياس ريختر.

وأضاف المركز أنه تم رصد هذا الزلزال على بعد 412 كيلومترا من العاصمة كولومبو وعلى عمق 10 كيلومترات تحت الأرض وعند خط عرض 8.28 درجة وخط طول 83.35 درجة.

ولكن لم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية من جراء هذا الزلزال.