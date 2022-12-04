ميقاتى: يجب انتخاب رئيس للبنان.. والسيسى لديه عاطفة لمساعدة بلدنا

جدة - نرمين السيد - وأضاف ميقاتى فى "حوار خاص" مع الإعلامية إنجى القاضى، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، مساء الأحد، أنه عندما بدأت سياسة التعطيل بعد عام 2005 أصبح كل مرة يتم فيها انتخاب رئيس جمهورية يوجد تعطيل، وحدث ذلك فى الانتخاب ما بين الرئيسين إميل لحود وميشال سليمان، حيث استمر التعطيل نحو 8 أشهر، وبين الرئيسين ميشيل سليمان وميشيل عون نحو أكثر من عامين ونصف العام.

وأوضح، أن التعطيل هو أساس العلة، وأنه يجب اليوم على مجلس النواب أن يعقد اجتماعات مستمرة ومفتوحة من أجل انتخاب رئيس جمهورية، لأنه لا يستقيم عمل مؤسسات إلا باكتمال شاغليها.

وأشار ميقاتى إلى أنه يجب أن يتم انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية بأسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أنه عندما انتخب الرئيس السابق ميشال عون لم يكن هناك إجماع من القوى السياسية على انتخابه.

وشدد على أنه لا يستطيع أن يلقى التهم جُزافًا، ومن حق كل لبنانى الترشح لمنصب الرئاسة، مضيفًا: كل يوم يمر دون انتخاب رئيس يعد خسارة كبيرة للوطن وللمواطن اللبنانى.

وأكد أنه لا رفاهية فى الوقت الحالى أمام بلادنا، وأن لبنان يمر بوقت استثنائى، ولهذا يجب انتخاب رئيس جمهورية فورًا وتشكيل حكومة تقوم باتصالاتها الخارجية، والعمل على الإصلاحات المطلوبة التى يحتاجها لبنان.

وأضاف ميقاتى أن حكومة تصريف الأعمال الحالية تعمل بحدها الأدنى، وفى الواقع نحن بحاجة لحكومة أعمال تعمل بحدها الأقصى. وأوضح أن الفرق بين الحكومة الحالية وما يحتاجها الواقع شاسع للغاية، وأن الأمور الأساسية هى التى تتعلق بالمواطن، إذ لدينا أمور أساسية أصبحت ضرورة قصوى لانعقاد مجلس الوزراء للقيام بهذه الأعمال، أولها التى تتعلق بالمواطن وصحته وخاصة بما يتعلق بالاعتمادات المالية.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن المستشفيات الخاصة فى البلاد لها ديون على الدولة، مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية قامت بتعديل السعر الجمركى للدولار. وأشار إلى أنه سيدعو لانعقاد مجلس الوزراء فورًا، وأن كل فريق يتحمل مسؤولية عدم حضوره، مؤكدًا أن لا أحد فى لبنان يستطيع تحمل مسؤولية تعطيل انعقاد المجلس.

وقال إن "ليس كل ما يدخل الفم عليه جمرك" على حد تعبيره، لذلك قامت الحكومة بتخفيض الجمارك على بعض المعلّبات من 35% إلى 5%. وأوضح أنه يجب ألا تترك أمور لبنان للخارج، ويجب أن يخرج الحل من الدولة وأن يفرض الرئيس لبنانيًا وأن يكون صُنع فى لبنان.

كما أضاف أن أى تدخل أجنبى لا يفيد فى الوقت الحاضر، وأن الأساس فى البداية هو اتفاق جميع الأطراف، ويجب أن نحصّن أنفسنا بالوحدة الداخلية من التدخلات الأجنبية.

وأوضح رئيس حكومة تصريف الأعمال فى لبنان، أنه من العيب قبول التدخلات الخارجية، وأنه عندما يحكم لبنان نفسه سيساعده العالم بأثره.

وأشار إلى أنه فى حال إذا استمرت الخلافات داخل الدولة اللبنانية، فلا أحد ينتظر بأن تأتى لبنان مساعدة خارجية.

وقال إن الكلمة التى ألقاها أمام القمة العربية نيابة عن بلاده كان وقعها صعب على شخصه للغاية، لأن لبنان فى وضع صعب.

وأضاف أن لبنان ليس لديه أموال لضخها فى قطاع الكهرباء، مشيرًا إلى أن بيروت لا تريد أن تكون مصدرًا للاضطراب فى أى دولة عربية.وطالب رئيس حكومة تصريف الأعمال، أن تساعد الدول العربية لبنان للحد من تهريب المخدرات عبر حدوده.

وبشأن اتفاق بلاده مع صندوق النقد الدولى، قال إنه ليس لنا خيار آخر غير الاتفاق مع الصندوق، وأنه لن ينظر إلينا أحد دون هذا الاتفاق، وقد حققنا شرطين من أربعة شروط للصندوق لإتمام التمويل الذى طلبناه، وفى حال التوقيع ستكون هناك عين تراقب وهى عين الصندوق الدولى، وبالتالى يجب علينا تحديد أوجه الإنفاق ضمن خطة متكاملة.

وأضاف ميقاتى خلال حواره، أن الكهرباء ملف شائك وأننا يجب أن نحيّد السياسة بعيدًا عن ملف الكهرباء. وقال إن حكومته تتفاوض مع البنك الدولى لاستيراد الغاز من مصر لإعادة تشغيل محطات الكهرباء، والتى لا تصل إلى بعض مناطق بيروت، فالعاصمة بيروت تعمل بها الكهرباء لمدة ساعتين فقط يوميًا. وأشار إلى أن الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى لديه عاطفة كبيرة لدعم لبنان، وأن الدولة المصرية ساعدت لبنان على مكافحة الكوليرا.

وأضاف ميقاتى أن مصر تنتظر الوقت المناسب لدعم لبنان إقليميًا، حيث إن لها تأثيرًا على الدول العربية لدعم الدولة اللبنانية. وأوضح أن مركز تجميع الغاز المصدّر سيكون فى مصر، خاصة وأن العلاقات المصرية اللبنانية تاريخية، فالقاهرة قدمت 27 طنًا أدوية لمساعدة لبنان، وأنها دائمًا بجوار الدولة اللبنانية.