عاجل.. استقالة رئيس المكتب المشرف على الشرطة فى بريطانيا

جدة - نرمين السيد - وقدّم مايكل لوكوود رئيس المكتب المستقل لشؤون الشرطة (آى او بى سى)، الذى يشرف على أجهزة الشرطة البريطانية، استقالته بسبب خضوعه لتحقيق جنائى فى تهم قديمة، كما أعلنت وزيرة الداخلية سويلا بريفرمان فى نهاية الأسبوع.

وأعلن قائد الشرطة المشرفة غلى أجهزة الشرطة البريطانية الجمعة رحيله الفورى "لأسباب شخصية وعائلية".

وأوضحت وزيرة الداخلية من جهتها مساء السبت أسباب استقالة لوكوود فى أجواء من أزمة ثقة فى الشرطة البريطانية، وقالت فى بيان إنها اضطرت إلى "التحرك على الفور" بعد أن علمت أن "لوكوود يخضع لتحقيق للشرطة بتهم قديمة"، مشيرة إلى أنها أمرت إدارته بأن "تطلب استقالته" وإلا سيتم "تعليق مهامه فورا".

وذكرت صحيفة صنداى تايمز أن التهم الموجهة إليه التى لم يتم تحديد طبيعتها تعود إلى أربعة عقود عندما كان مايكل لوكوود (63 عاما) فى العشرينات من عمره.

وهزت الشرطة البريطانية مؤخرًا سلسلة من القضايا على رأسها خطف واغتصاب وقتل فتاة لندنية على يد ضابط شرطة حكم عليه بالسجن مدى الحياة بسبب هذه الوقائع، إلى جانب سلسلة فضائح تكشف سلوكا عنصريا وينطوى على كره للنساء فى صفوفها.

وكشف تقرير لجهاز التفتيش فى الشرطة صدر فى أوائل تشرين الثانى على حجم العيوب فى تجنيد الضباط وفحصهم.