دعوة أوروبية لتقديم شكوى ضد واشنطن
دعا البرلمان الأوروبي، اليوم الأحد، إلى تقديم شكوى ضد الولايات المتحدة في منظمة التجارة العالمية وذلك على خلفية المساعدات الأمريكية لشركاتها.
ونقل موقع (روسيا اليوم) عن رئيس لجنة التجارة في البرلمان بيرند لانغ في مقابلة مع مجموعة "فنك ميديا" القول:"أن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من الاتفاق مع الولايات المتحدة حول المساعدات الحكومية الأمريكية لشركاتها".
وأضاف لانغ : "أنطلق من أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لن يتمكنا من الاتفاق خلال المفاوضات إلا على فرض تغييرات صغيرة في تنفيذ IRA (قانون خفض التضخم الأمريكي) ".
وتابع لانغ :"وسيبقى الهيكل الأساسي لهذا القانون بدون تغيير. وفي هذا الصدد، أرى أنه من الضروري أن يقدم الاتحاد الأوروبي شكوى عاجلة إلى منظمة التجارة العالمية في الأشهر المقبلة ".
ويرى البرلماني الأوروبي، أنه يجب على الاتحاد الأوروبي "زيادة حجم دعمه للصناعات الأوروبية".
وقال لانغ: "يجب علينا أيضا دراسة هل يمكن خفض تكاليف الطاقة المخصصة للصناعة، وكيف يجب تنفيذ ذلك في الوقت الحالي هي أعلى بعشرة أضعاف مما هي عليه في الولايات المتحدة".
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