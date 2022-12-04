القاهرة الإخبارية تنفرد بحوار مع رئيس الحكومة اللبنانية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس الحكومة اللبنانية، فى مقتطفات أذاعتها القناة، حول الوضع الاقتصادى اللبنانى: إنه ليس أمام لبنان سوى خيار صندوق النقد الدولى، وخلال عدة أشهر ستعمل الكهرباء على مدار 24 ساعة.

وأضاف "ميقاتى"، أن التاريخ يؤكد أن مصر دائمًا بجانب لبنان، وأن المواد الغذائية فى بيروت معفاة من الجمارك، قائلًا: "كل ما يدخل الفم ليس عليه جمارك".

وأوضح رئيس الحكومة اللبنانية، أنه يختار التمسك بالثوابت التى تضمن الحدود البحرية اللبنانية، التى أُقرت عام 2011، لافتًا إلى أنه يوجد فكر وثقافة عند أعضاء الجيش اللبنانى أنهم يد واحدة، وبعد عام 2005 وجدنا أزمات عند انتخاب رئيس جديد للجمهورية.