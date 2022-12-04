مراسلة «القاهرة الإخبارية» بغزة تكشف تفاصيل القصف الإسرائيلى والتدخل المصرى

جدة - نرمين السيد - وقالت عوكل، إنه بالرغم من الهدوء السائد فى القطاع، إلا أن هناك الكثير من الخوف والترقب، والتوقعات بما هو أسوأ خلال الساعات المقبلة.
وأضافت أن هذا الأمر مرتبط بعدد الشهداء المرتفع فى الضفة الغربية، والأحداث المتصاعدة التى تشهدها الضفة الغربية والقدس من اعتداءات يومية.
وأكدت أن هذا ما استفز مشاعر الفصائل فى قطاع غزة التى أطلقت صاروخا نحو البلدات الإسرائيلية، قبل أن يأتى الرد بقصف إسرائيلى.
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