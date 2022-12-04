إندونيسيا ترفع مستوى التحذير من بركان ”سيميرو” إلى أعلى مستوى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 ديسمبر 2022 06:33 مساءً - رفعت السلطات الإندونيسية مستوى التحذير من بركان جبل "سيميرو" الذي ثار في وقت سابق اليوم الأحد على جزيرة جاوا إلى المستوى الرابع، وهو أعلى مستوى على نظام التحذير من البراكين المكون من أربعة مستويات.

وقالت الهيئة الوطنية للتخفيف من تأثير الكوارث في إندونيسيا -حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"- إن أعمدة الرماد من بركان الجبل البالغ ارتفاعه 3 آلاف و600 متر وصلت إلى 1500 متر وقد لوحظ تدفقات الحمم البركانية.

كما حظر المركز الأندونيسي لعلم البراكين والتصدي للمخاطر الجيولوجية جميع الأنشطة التي تقع ضمن دائرة نصف قطرها 8 كيلومترات من مركز الاندلاع، كما دعا السكان إلى إخلاء المنطقة.

وكان بركان جبل "سيميرو" قد ثار في الرابع من ديسمبر العام الماضي، ما تسبب في تدفقات الحمم البركانية التي أدت إلى مصرع أكثر من 50 مواطنا وأجبرت أكثر من 10 آلاف شخص على إخلاء المنطقة.