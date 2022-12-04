صافرات الإنذار تدوي.. إعلان حالة تأهب جوي في أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 ديسمبر 2022 06:33 مساءً - أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الأحد، أنه تم إطلاق إنذار غارة جوية في مناطق خاركيف ودنيبروبيتروفسك وبولتافا في أوكرانيا.

ووفقًا لبيانات تنبيهات الغارات الجوية التابعة لوزارة الشؤون الرقمية الأوكرانية، تم الإعلان عن الإنذار في جزء من منطقة زابوريجيا التي تسيطر عليها كييف.

وما زالت أكثر من 500 بلدة أوكرانية تعيش بدون كهرباء، بعد الضربات الروسية التي ألحقت في الأسابيع الأخيرة أضرارًا كبيرة بشبكة الكهرباء الوطنية، كما ذكر مسؤول في وزارة الداخلية الأوكرانية.

وقال يفجيني ينين النائب الأول لوزير الداخلية الأوكراني للتلفزيون المحلي إن "العدو يواصل مهاجمة البنية التحتية الحيوية للبلاد".

وأضاف "حاليا هناك 507 بلدات في ثماني مناطق من بلادنا محرومة من التيار الكهربائي".

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وأوضح أن "منطقة خاركيف هي الأكثر تضررا و112 من قراها معزولة، بينما في منطقتي دونيتسك وخيرسون هناك أكثر من تسعين قرية، ومنطقة ميكولايف 82 قرية، ومنطقة زابوروجيا 76 قرية، ولوجانسك 43 قرية".

ودعت السلطات الأوكرانية المدنيين أمس السبت مجددا إلى الصمود على الرغم من تدهور الظروف المعيشية.

وقال حاكم منطقة ميكولايف فيتاليتش كيم على شاشة التلفزيون "يجب أن نصمد" بينما يؤدي انقطاع التيار الكهربائي مرات عدة في اليوم إلى إغراق ملايين الأوكرانيين في الظلام، والبرد مع انخفاض درجات الحرارة إلى دون الصفر لعدة أيام.