بايدن يعلن نفسه أعظم رئيس في تاريخ أمريكا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 ديسمبر 2022 06:33 مساءً - قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه أعظم رئيس في تاريخ أمريكا، نظرا للمجهودات منقطعة النظير التي تبذلها إدارته.

وقال بايدن في اليوم الافتتاحي لمؤتمر قمة الأمم القبلية في البيت الأبيض: "أقول لكم لماذا.. لا يوجد إدارة قد بذلت مجهودات مثل تلك التي قامت بها هذه الإدارة تحت قيادته".

وأشار إلى أنه متأكد من ارتكاب أخطاء فيما يتعلق بهذا الملف، وناشد الزعماء وممثلي القبائل والأمريكيين بشكل عام بأن لا يترددون في مراجعته، قائلا: "صححوا لي أخطائي عندما أقوم بذلك".

يأتي هذا التصريح بعد انخفاض شعبية الرئيس الأمريكي بشكل كبير وارتفاع معدل عدم الرضا عن أدائه الوظيفي، وأوضح محللون أن الفوز الذي حصده الديمقراطيون في الانتخابات النصفية لم يغير ذلك.

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وهبطت شعبية بايدن في الاستطلاعات المبكرة للانتخابات التمهيدية لـ41.8%، إذ يعارض ترشحه 52.9% من صفوف الناخبين الديمقراطيين المُسجلين، كما أظهر استطلاع آخر، هبوط شعبية بايدن لـ40%.

وأفاد استطلاع أجرته شبكة “سي إن إن” الأمريكية، منتصف يوليو، بأن ما يقرب من 7 من كل 10 أمريكيين يرون أن بايدن لم يعط اهتماما كافيا للقضايا الأكثر إلحاحا في بلادهم، إذ اقتصرت نسبة تأييده في الاستطلاع على 38%.