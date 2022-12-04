ملك الأردن يغادر الجزائر بعد اختتام زيارته الرسمية للقاهرة

جدة - نرمين السيد - وكان رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن وعدد من الوزراء الجزائريين فى توديع ملك الأردن لدى مغادرته مِن القاعة الشرفية بمطار هوارى بومدين بالجزائر العاصمة. يذكر أن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون وملك الأردن قد عقدا محادثات ثنائية توجت بالتوقيع على 5 اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين البلدين، شملت عددا من المجالات، من بينها السياسية والاقتصادية.

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