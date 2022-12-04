العالم اليوم - الاتحاد الأوروبي يعدل الدعم الحكومي بسبب حزمة دعم أميركية

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 ديسمبر 2022 06:26 مساءً - قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الأحد، إن الاتحاد الأوروبي سيُعدّل قواعده للدعم الحكومي ليحول دون هجرة الاستثمار، بفعل حزمة دعم أميركية جديدة للطاقة الخضراء.

وأضافت في كلمة بمدينة بروج البلجيكية إن "المنافسة جيدة، لكن هذه المنافسة يجب أن تكون على ملعب مستو"، في إشارة إلى تكافؤ الفرص.

ومضت تقول إنه ينبغي أن يجعلنا قانون خفض التضخم الأميركي نفكر في طريقة يمكننا بها تحسين أطر الدعم الحكومي لدى الاتحاد الأوروبي، والتوفيق بينها وبين بيئة عالمية جديدة.

ويخشى الاتحاد المكون من 27 دولة أن يغري قانون خفض التضخم الأميركي، والذي تبلغ قيمته 430 مليار دولار ويتضمن امتيازات ضريبية سخية، شركات الاتحاد الأوروبي، الانتقال إلى الولايات المتحدة، أو أن يعود بالسلب على الشركات الأوروبية كشركات صناعة السيارات وشركات التكنولوجيا الخضراء.

وهذا الأمر مدرج ضمن عدة موضوعات على جدول أعمال اجتماع مجلس التجارة والتكنولوجيا المشترك بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في الخامس من ديسمبر.

ومن بين المشاركين في الاجتماع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ووزيرة التجارة جينا ريموندو، والممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، إلى جانب النائبين التنفيذيين لرئيسة المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس ومارجريت فيستاجر.