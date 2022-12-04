العالم اليوم - "أوبك+" تبقي على مستويات إنتاج النفط الحالية دون تغيير

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 ديسمبر 2022 06:26 مساءً - أقر المشاركون في الاجتماع 34 للدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول ومن خارجها، "أوبك+"، الإبقاء على مستويات إنتاج النفط الحالية دون تغيير، وذلك تماشيًا مع قرار "أوبك+" الصادر عن الاجتماع الوزاري السابق.

وأكدت الدول الأعضاء في "أوبك+" مجددًا، خلال الاجتماع الذي عقد عبر الاتصال المرئي، استعدادها للاجتماع في أي وقت، واتخاذ المزيد من الإجراءات الفورية لمعالجة أي تطورات في السوق، لدعم توازن أسواق البترول واستقرارها، متى ما تطلب الأمر.

كما أقر المشاركون في اجتماع "أوبك+" تعديل وتيرة الاجتماعات الشهرية للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، لتكون كل شهرين، مع منح اللجنة صلاحية عقد اجتماعات إضافية، أو طلب عقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في أوبك بلس، في أي وقت، للتعامل مع أي تطورات في السوق، متى ما تطلب الأمر.

وأكد المشاركون مجددا أهمية الالتزام التام بالاتفاق وآلية التعويض، والاستفادة من فترة التمديد المعتمدة في الاجتماع الوزاري 33 لـ "أوبك+".

وتم الاتفاق على عقد الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين للدول الأعضاء في "أوبك+" في 4 يونيو 2023، والاجتماع السابع والأربعين للجنة الرقابة في 1 فبراير 2023.