مواطنة صينية لـ«القاهرة الإخبارية»: قيود كورونا أصبحت أكثر مرونة

جدة - نرمين السيد - وقالت المواطنة الصينية فى حديثها لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن الضوابط أصبحت أكثر مرونة من ذى قبل، والجميع أصبح حريص على الخروج ويشعر بالمزيد من الاسترخاء.

وتابعت، أنه برغم تخفيف القيود، فإنه يتعين على الجميع أن يتعامل بحرص وحذر، لأن الفيروس مازال موجودا.