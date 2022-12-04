الدفاع الروسية: القضاء على 230 جنديا أوكرانيا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إيجور كوناشينكوف - "إن القوات الروسية قضت على 170 جنديا أوكرانيا على محور دونيتسك ودمرت ست مدرعات"، موضحا أن القوات الروسية صدت عددا من الهجمات الأوكرانية على محور لوجانسك، حيث تم القضاء على نحو 60 جنديا.

وأشار إلى أنه تم تدمير مستودع للذخيرة والصواريخ وأسلحة المدفعية للقوات الأوكرانية فى منطقة زابوريجيا، فضلا عن تدمير مستودع للنفط فى منطقة خاركوف كان يزود الوحدات الأوكرانية بالوقود على محور كوبيانسك، لافتا إلى أنه تم إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-25" فى أجواء دونيتسك، كما تم إسقاط تسع طائرات بدون طيار أوكرانية فى مناطق متفرقة، واعتراض خمس قذائف من راجمات صواريخ "هيمارس" و"أورارجان" إضافة إلى صاروخين أمريكيين مضادين للرادار من طراز HARM.

وفى المقابل، أعلن رئيس الإدارة العسكرية بخيرسون بجنوب أوكرانيا ياروسلاف يانوشيفيتش، أن القوات الروسية شنت خلال الساعات الماضية 46 هجوماً استهدف بشكل خاص المبانى السكنية والبنية التحتية المدنية.

وقال يانوشيفيتش، فى تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، "إن القوات الروسية قصفت أراضى تابعة لخيرسون 46 مرة، وأطلقت نيران المدفعية والدبابات وقذائف الهاون ومدافع من طراز MLRS على بلدات سلمية فى المنطقة".

وأضاف: أن "الروس يواصلون قتل وتشويه المدنيين، ففى خلال اليوم الماضى قُتل شخص فى قصف وأصيب اثنان آخران من سكان منطقة خيرسون"، مشيرًا إلى أن الجيش الأوكرانى حرر خيرسون فى 11 نوفمبر الماضي، وأن الروس غادروا المدينة بعد تدمير خدمات المياه والكهرباء والتدفئة.