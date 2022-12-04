عاجل- موسكو: سنرد بالمثل على الدول التى حددت سقف سعر النفط

جدة - نرمين السيد - قالت الحكومة الروسية، "لن نتعامل مع وضع سقف لسعر النفط الروسى، وسنرد بالمثل على الدول التى حددت سقف سعر النفط"، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وكان الاتحاد الأوروبى قد نشر اليوم الأحد، فى الجريدة الرسمية، قراره المتعلق بفرض سقف على أسعار النفط المستورد من روسيا.

ويحتوى ملحق للوثيقة على جدول، تم من خلاله التوضيح أن سقف سعر برميل النفط الروسى يجب ألا يتجاوز 60 دولارا.

وجاء فى الوثيقة: "يمنع بشكل مباشر أو غير مباشر، تقديم المساعدة الفنية وخدمات الوساطة أو التمويل أو المساعدة المالية المتعلقة بالتجارة أو الوساطة أو النقل، بما فى ذلك عن طريق الشحن من سفينة إلى أخرى، وإلى بلدان ثالثة، فيما يتعلق بالنفط والمشتقات النفطية المنتجة فى روسيا أو التى تم تصديرها من روسيا".

وفى وقت سابق أعلنت مجموعة السبع وأستراليا، التوصل إلى اتفاق على تحديد سقف سعر شراء النفط الروسى المنقول بحرا بـ60 دولارا للبرميل.

وكذلك توصل ممثلو دول الاتحاد الأوروبى إلى اتفاق حول مستوى الحد الأقصى لسعر النفط من روسيا - عند مستوى 60 دولارا.

يشار إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين، كان قد علق على الموضوع فى وقت سابق، بالقول، إن روسيا لن تبيع أى شيء للخارج إذا كان يتعارض مع مصالحها الخاصة.