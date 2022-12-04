عاجل- رئيسة المفوضية الأوروبية: قانون خفض التضخم الأمريكى يهدد أوروبا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا للتقارير، قال وبيرند لانج ، عضو الحزب الديمقراطى الاجتماعى الألمانى، ورئيس لجنة البرلمان الأوروبى. للتجارة الدولية، اليوم الأحد، إن الاتحاد الأوروبى سيتقدم بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة، بشأن قانون خفض التضخم المثير للجدل.

وقال لانج فى تصريحات إعلامية لمجموعة "فونك ميديان جروب" الألمانية: "يتعين على الاتحاد الأوروبى تقديم شكوى على وجه السرعة ضد الولايات المتحدة لدى منظمة التجارة العالمية فى الأشهر المقبلة"، لافتًا إلى أن هذه الخطوة سترسل إشارة واضحة بأن تصرفات واشنطن تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية.