اليونيسيف: مقتل أكثر من 600 شخص جراء فيضانات نيجيريا هذا العام

جدة - نرمين السيد - وأضافت رئيسة مكتب اليونيسيف الميدانى جولييت تشيلوى - بحسب موقع "أول أفريكا" الإخبارى - "منذ سبتمبر 2022، أثرت أسوأ فيضانات منذ عقد من الزمن على 2.8 مليون شخص، 60 % منهم من الأطفال، فى 34 ولاية من أصل 36 ولاية فى نيجيريا".

وأوضحت أنه من بين المتضررين، أصبح 1.3 مليون شخص بلا مأوى، ولقى أكثر من 600 شخص مصرعهم إثر الفيضانات، وفقا لبيانات الحكومة النيجيرية.

وقالت تشيلوى: "أدت الأمطار الغزيرة المستمرة إلى انهيار المئات من مرافق الصحة العامة وأنظمة المياه ومرافق الصرف الصحى، مما زاد من خطر الإصابة بالأمراض المنقولة عبر المياه، مثل الكوليرا والإسهال والملاريا".