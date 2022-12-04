عاجل- عودة 3 رواد فضاء صينيين للأرض بعد مهمة دامت 6 أشهر

جدة - نرمين السيد - ووفقًا للتلفزيون الحكومى الصينى، فقد هبط رواد الفضاء الصينيين الثلاثة فى صحراء شمالية، اليوم الأحد، بعد ستة أشهر من العمل لاستكمال بناء محطة تيانجونج، وهى رمز لبرنامج الفضاء الطموح للصين.

وأفاد تلفزيون الصين المركزى، بأن كبسولة تحمل القائد تشين دونغ، ورائدى الفضاء ليو يانغ وكاى زوزهى، قد حطت فى موقع هبوط بصحراء جوبى فى شمال الصين، بتمام الساعة 8:10 مساءً.

وأشار التقرير إلى أنه تم نقل رواد الفضاء من الكبسولة بواسطة العاملين الطبيين بعد حوالى 40 دقيقة من هبوطها، مؤكدًا أن جميعهم كانوا مبتسمين، وبدا أنهم فى حالة جيدة، ويلوحون بسعادة للعمال فى موقع الهبوط.