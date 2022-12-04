جدة - نرمين السيد - ووفقًا للتلفزيون الحكومى الصينى، فقد هبط رواد الفضاء الصينيين الثلاثة فى صحراء شمالية، اليوم الأحد، بعد ستة أشهر من العمل لاستكمال بناء محطة تيانجونج، وهى رمز لبرنامج الفضاء الطموح للصين.
وأفاد تلفزيون الصين المركزى، بأن كبسولة تحمل القائد تشين دونغ، ورائدى الفضاء ليو يانغ وكاى زوزهى، قد حطت فى موقع هبوط بصحراء جوبى فى شمال الصين، بتمام الساعة 8:10 مساءً.
وأشار التقرير إلى أنه تم نقل رواد الفضاء من الكبسولة بواسطة العاملين الطبيين بعد حوالى 40 دقيقة من هبوطها، مؤكدًا أن جميعهم كانوا مبتسمين، وبدا أنهم فى حالة جيدة، ويلوحون بسعادة للعمال فى موقع الهبوط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- عودة 3 رواد فضاء صينيين للأرض بعد مهمة دامت 6 أشهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.