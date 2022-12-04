إجلاء مئات السكان من محيط بركان «سيميرو» فى إندونيسيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت سلطات إدارة الكوارث فى إندونيسيا، اليوم الأحد، بدء إجلاء السكان من محيط بركان "سيميرو"، بعدما أطلق انبعاثات دخانية وصل ارتفاعها إلى أكثر من كيلو متر ونصف فى الهواء.





وقال رئيس هيئة إدارة الكوارث بمنطقة "لوماجانج" بمقاطعة "جاوة الشرقية" جوكو سمبانج، إنه تم إجلاء مئات السكان من محيط البركان إلى ملاجئ مؤقتة وبقع آمنة، مضيفا أن معظم من تم إجلائهم هم من النساء والأطفال، وذلك حسمبا أوردت هيئة الإذاعة الأسترالية "إيه بى سى". وتابعت الشبكة أن السلطات الإندونيسية، رفعت التحذير من ثوران البركان إلى الدرجة القصوى، موضحة أن الأمطار الموسمية جرفت جزءا من قمة الجبل البالغ ارتفاعه 3آلاف و673 مترا ما أسهم فى ثورانه.

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