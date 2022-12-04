موسكو: إسقاط طائرة أوكرانية من طراز «su- 25» فى دونيتسك

جدة - نرمين السيد - وبحسب تقارير روسية، أعلنت وزارة الدفاع فى موسكو أن قواتها تنفذ عمليات هجومية ناجحة فى منطقة مدينة أرتيوموفسك "باخموت"، قرب دونيتسك، مؤكدة مقتل أكثر من 50 جنديا أوكرانيا وتدمير 6 مدرعات هناك خلال يوم.

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