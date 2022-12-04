4 مكاييل لحقوق الإنسان فى بريطانيا.. سوناك يمنح الشرطة صلاحيات ضد المحتجين

جدة - نرمين السيد - تناولت الإعلامية جومانا هاشم، القرارات الأخيرة لرئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك، الذى دعا الشرطة فى بريطانيا إلى استخدام القوة القصوى، لمواجهة الاحتجاجات على غلاء الأسعار، وسياسة التقشف الحكومية وضد مظاهرات أصدقاء المناخ وأصدقاء البيئة أيضًا.





احتجاجات عمالية فى بريطانيا

وقالت الإعلامية جومانا هاشم، فى تغطية خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن التظاهرات التى شاركت فيها النقابات العمالية فى بريطانيا على سبيل المثال، طالبت باتخاذ إجراءات عاجلة وعادلة لمواجهة الأزمة التى تعيشها المملكة المتحدة، فردت عليها حكومة المحافظين بإجراءات قمعية عاجلة وتهديدات بالمزيد من القمع.

أين حقوق الإنسان فى بريطانيا؟!

وتساءلت جومانا هاشم: "ما الذى حل بحقوق الإنسان فى بريطانيا؟ أوليس التظاهر حقًا يكفله القانون؟ ولماذا لا تعالج الحكومة البريطانية المشكلة بدلاً من السعى لقمع المتظاهرين؟!"، لافنة إلى أن الكيل بمكيالين تعودنا عليه بالفعل كما يقول البعض، ولكن الكيل بأربعة مكاييل شىء جديد تمامًا، فى إشارة لممارسات الحكومة البريطانية.

واستطردت مذيعة "القاهرة الإخبارية": "بريطانيا تكيل لحقوق الإنسان فى الخارج بمكيال لا يأبه لحقوق الإنسان، ولكن ربما يأبه للمصالح والعقود التجارية كما يرى المراقبون، فإذا حصلت لندن على ما ينبغى منها، أصبح التغاضى عن الانتهاكات هو الأساس.. هذا هو المكيال الأول".

تحت ذرائع الأمن

وتابعت: "وأما المكيال الثانى، فهو أن انتهاكات حلفاء بريطانيا لحقوق الإنسان والقانون الدولى ولمقاربات الأمم المتحدة مغفورة، ولكن يمكن تجاهلها أحيانًا، فإن أقصى ما سوف تطلب بريطانيا من حليفها العزيز أو حلفائها هو ضبط النفس.. المكيال الثالث هو أن بريطانيا تحت ذرائع الأمن ومكافحة الإرهاب تستطيع أن تسجن المشتبه بهم بمحاكمات لا تعرض فيها الأدلة، ويكفى فقط أن يهمس بها الضباط من الأجهزة فى أذن القاضى لكى يصدر حكم بالسجن إلى آمد غير معلوم".

مكيال سوناك الجديد

وأكملت جومانا هاشم: "المكيال الجديد هو أن رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك، وقد ضاق به الزرع، فقد أصبح بوسعه أن يطالب الشرطة البريطانية بالضرب بيد من حديد إذا طالب المحتجون بخفض الضرائب، أو إذا طالبوا برحيل حكومة المحافظين، أو إذا خرجوا أصدقاء البيئة فى احتجاجات، ويبدو أنهم هم المستهدفون اليوم".

وأشارت مذيعة "القاهرة الإخبارية"، إلى أنه "لا يخفى على أحد الحكم القضائى عام 2021، ربما فى شهر أبريل، والذى كان نصه يمنح القانون صلاحيات مساءلة أى شخص يتدخل فى تشغيل البنية التحتية الوطنية، وتحت هذا البند تم اعتقال المواطنين فى بريطانيا".

شيطنة المحتجين

وأوضحت أن "سوناك خاطب اجتماع وزراء حكومته بالقول إنه يدعم حق الشرطة باستخدام القوة القصوى ضد الاحتجاجات غير الشرعية"، مضيفة "أنه علينا أن نفهم الفرق بين الاحتجاجات الشرعية والغير شرعية، بينما كان المتظاهرون يعتقدون أن حقهم مكفول وفقا للقوانين والقانون البريطانى تحديدًا، قبل أن يكتشفوا أنهم كانوا مخدوعين".

وأكدت جومانا هاشم، أن "الشرطة البريطانية والحكومة تكيل الآن بمكيال جديد، يقول إن علينا أن نشيطن أصدقاء البيئة رغم أن مطالبهم لا تعد مطالب، وهذه المطالب تتلخص فى وقف تراخيص التنقيب عن النفط والوقود الأحفورى وزيادة استثمارات الطاقة المتجددة، وعزل أفضل للمبانى"، لافتة إلى أن الحكومة البريطانية وقعت فى الأصل تعهدات بخفض الانبعاثات الحرارية إلى صفر حتى عام 2050.

واختتمت مذيعة "القاهرة الإخبارية": "ربما يريد سوناك أن يقول لحزبه المحافظين أنه رئيس حكومة قوى، وأن البريطانيين لم يروا من قوته القصوى إلا القليل، وأن المكاييل لا عد لها"، مؤكدة أن "المواجهة يمكن أن تسخن أكثر كلما سخنت الأسعار وزادت المنازل بردًا فى الشتاء، ولكن الخلاصة تؤكد أنه لا توجد حقوق إنسان فى بريطانيا وربما توجد قبضة من حديد".