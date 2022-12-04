موسكو: مقتل 90 جنديًا أوكرانيا فى دونيتسك واستهداف 69 وحدة لكييف

جدة - نرمين السيد - وقال مراسل "القاهرة الإخبارية"، فى روسيا، إن القوات الروسية تشن عمليات هجومية بمنطقة دونيتسك، لافتًا إلى استهداف 69 وحدة مدفعية تابعة لأوكرانيا. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرة أوكرانية من طراز "su- 25" بمنطقة دونيتسك، اليوم الأحد.

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